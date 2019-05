Fuerza Armada de Venezuela es garantía de integración

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la mayor garantía de unión, integración, defensa del territorio y derecho a vivir en paz, aseguró el presidente Nicolás Maduro.

Durante la Marcha Militar de la Lealtad junto con el Estado Mayor de la entidad castrense y más de cinco mil combatientes, el mandatario llamó a defender la soberanía de la nación en medio de una batalla histórica.

O avanzamos rebeldes hacia la libertad, en ejercicio pleno de la soberanía, la independencia absoluta de la Patria o retrocedemos 300 años hacia un nuevo colonialismo, enfatizó Maduro desde el estado de Carabobo.

Venezuela conquista tres elementos claves para su fortaleza: la estabilidad política, el crecimiento social y la prosperidad económica; el jefe de Estado resaltó igualmente la convicción moral del cuerpo castrense que no se amilana ante las constantes arremetidas, aseguró.

