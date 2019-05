Frontera colapsa por migrantes devueltos por Estados Unidos

El Instituto Nacional de Migración de México admitió que carece de condiciones para enfrentar la situación de los migrantes devueltos por Estados Unidos que tienen colapsadas las ciudades fronterizas con ese país.

La entidad aseguró que este año más de cuatro mil solicitantes de asilo centroamericanos habían regresado por tres ciudades fronterizas que no tienen condiciones para hacer frente a un problema que no se sabe cuánto va a durar.

Esto sucede desde que el gobierno de Donald Trump cambió radicalmente la forma en que procesa los pedidos de asilo y comenzó a aplicar su despiadada y discriminatoria política de tolerancia cero.

El gobierno de Trump limitó la cantidad de pedidos de asilo que acepta diariamente en los cruces fronterizos, obligando a que el gobierno mexicano, organizaciones sin fines de lucro y los propios migrantes coordinen las esperas en el lado mexicano de la frontera.

