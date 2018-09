Francia presentará plan de lucha contra pobreza

El gobierno francés presentará un plan de lucha contra la pobreza el 13 de septiembre, anunció el primer ministro, Edouard Philippe, al finalizar un seminario con el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio del Elíseo.

El programa será revelado por el presidente galo, Emmanuel Macron, quien a principios de julio prometió llevar a cabo una iniciativa oficial para combatir el flagelo.

En un largo discurso pronunciado ante diputados y senadores reunidos en el Palacio de Versalles, el mandatario adelantó que el proyecto sería publicado en septiembre, con vistas a su implementación en el año 2019.

La estrategia no se contentará con proponer una política de redistribución clásica, sino una política de inversiones y de acompañamiento social, declaró Macron.

