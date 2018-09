Francia ofrece ayuda a Brasil para restauración de museo

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, manifestó la disposición del país de ayudar a Brasil en la restauración del Museo Nacional de Rio de Janeiro, que resultó notablemente dañado por un incendio.

En un discurso ofrecido en el museo Louvre Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el titular aseveró que cuando todo Brasil está impactado, Francia está disponible para ayudar a la restauración del Museo Nacional.

El ministro expresó, además, la solidaridad a las autoridades brasileñas ante el incendio trágico que arrasó el domingo un lugar cultural excepcional.

Le Drian resaltó que esa institución es una de las joyas del gigante suramericano y alberga colecciones de paleontología, de artefactos greco-romanos, una colección egipcia, y el más antiguo fósil humano descubierto en esa nación.

El fuego que consumió casi todo el irreemplazable acervo del Museo Nacional de Río de Janeiro es un crimen de responsabilidad del presidente de la República, Michel Temer, sostuvo el diario digital Brasil 247.

Remarcó la publicación que Temer es el principal responsable por la protección del patrimonio nacional y no protegió al museo carioca que constituye una de las instituciones científicas y antropológicas más importantes de América Latina.

El incendio de la bicentenaria institución, este domingo, provocó que miles de estudiantes se reunieran en un acto de Luto y en defensa de la universidad pública.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Antropología significó el perjuicio irrecuperable que supone el incidente y criticó los sucesivos cortes de recursos destinados al mantenimiento y la preservación de 200 años de historia y cultura contenidos allí.

