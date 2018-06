Fiscales demandan a Trump por política migratoria

El fiscal general del estado norteamericano de California, Xavier Becerra, anunció este martes que él y otros 17 homólogos demócratas demandaron al Gobierno federal “por la política cruel e ilegal” de separar a familias de inmigrantes.

La demanda alega que la práctica de la administración de Donald Trump de dividir familias viola los derechos fundamentales de los padres de estar juntos a sus hijos, así como otros reclamos constitucionales y legales.

A través de un comunicado, Becerra manifestó que con los campamentos de internamiento infantil en Estados Unidos el ejecutivo ha alcanzado un nuevo fondo.

La indiferencia del presidente Trump hacia los derechos humanos de los niños y padres es escalofriante, agregó el fiscal general, quien dijo que llevan a la administración ante los tribunales porque el bienestar de los menores es muy importante.

