Firman orden de extradición de Assange a Estados Unidos

El ministro británico del Interior, Sajid Javid, anunció que firmó la orden de extradición presentada por Estados Unidos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, aunque aclaró que la última palabra la tendrán los jueces mañana.

Recientemente, el editor jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, explicó que no es seguro de que Assange pueda estar presente en la audiencia, ni siquiera a través de videoconferencia desde la prisión, debido a su mal estado de salud.

Por su parte, Christopher Marchand, uno de los abogados del periodista australiano, denunció las restricciones impuestas por las autoridades penitenciarias británicas para visitar a su cliente, a quien solo ha podido ver en un par de ocasiones desde abril pasado.

El letrado aclaró, no obstante, que el proceso de extradición a Estados Unidos podría demorar meses, quizás años.

