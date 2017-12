Filipinas desolada ante alta cifra de muertos por tormenta tropical

Manila, Filipinas.- El panorama es desolador en el sur de Filipinas, describen este domingo medios nacionales, en referencia al destrozo causado por la tormenta tropical Vinta, que dejó más de 200 muertos y decenas de desaparecidos.

Miles de personas han perdido además sus hogares debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra, precisó la edición digital del diario Philippine Daily Inquirer.

Richard Gordon, presidente de la Cruz Roja Filipina, en su cuenta de Twitter, confirmó 156 muertos, 291 desaparecidos y 86 heridos monitoreados por la organización.

Teniendo en cuenta el alto grado de devastación ocasionado en una gran área de esa nación, los funcionarios dan también un margen abierto para el número de víctimas fatales porque algunas áreas todavía no han sido penetradas por los equipos de respuesta.

