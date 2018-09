Fernando Haddad se consolida en las encuestas

Brasilia, Brasil. – El candidato de la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernando Haddad, parece tener asegurado su pase a una eventual segunda vuelta electoral en Brasil al acumular hasta la fecha el 19 por ciento de la intención de voto.

Cuatro encuestadoras preven que en el segundo turno de los comicios, a finales de octubre, deben enfrentarse el Partido de los Trabajadores, representado por Haddad, y el derechista Jair Bolsonaro, quien marcha hoy al frente después que la justicia impidió presentarse al favorito Lula da Silva .

Mientras en Nicaragua la Resistencia Nicaragüense, integrada por excombatientes contrarrevolucionarios que combatieron al sandinismo, confirmó este martes su alianza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y rechazó la intentona golpista de la derecha.

La diputada en el Parlamento Centroamericano Elida Galeano, alias comandante Chaparra, confirmó que esa agrupación política apoyará a los sandinistas en las elecciones de la región Costa Caribe, previstas para el 3 de marzo próximo.

