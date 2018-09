Felicitan presidentes latinoamericanos a periodistas en su día

El presidente boliviano Evo Morales felicitó a los trabajadores de la prensa, al conmemorarse el Día Internacional del Periodista.

El mandatario en su cuenta de Twitter expresó: En el Día del Periodista, felicitamos a las hermanas y hermanos que ejercen esa digna profesión y hacemos un llamado para que en los medios defiendan los intereses de la Patria y no los de sus propietarios.

Asimismo, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los profesionales de la comunicación, y a través de su cuenta de twitter llamó a los representantes del sector a difundir los acontecimientos con objetividad frente a los intereses de los monopolios comunicacionales.

Esta jornada internacional se conmemora en homenaje al periodista checoslovaco Julius Fucik, ejecutado por las hordas fascistas de la Alemania nazi el 8 de septiembre de 1943 en Berlín.

