Expresidente uruguayo reconoce labor de Lula da Silva

Curitiba, Brasil. – El expresidente José Mujica, afirmó este jueves que durante los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva, Brasil se comportó como una especie de hermano mayor para los pequeños países como Uruguay.

Lula tuvo una actitud de mucha consideración con respecto a nosotros, y eso se lo reconoceremos siempre; esa es una de las razones que reafirman una amistad que ya venía de antes, explicó poco después de visitar al exdignatario brasileño en Curitiba.

Mujica dijo que encontró al fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores de muy buen ánimo y temperamento, leyendo muchos libros, con unos kilos de menos, y preocupado, como no puede ser de otra manera, subrayó, con el destino de Brasil y de nuestra América

El exguerrillero uruguayo afirmó que lo que más le preocupa es que el pueblo brasileño pueda encauzar su futuro, sobrellevar sus contradicciones, que no pierda su alegría ni caiga en una confrontación penosa

