Expresidenta chilena como alta comisionada de la ONU

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, será juramentada por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque desde comienzos del mes asumió esas funciones.

Según indicó el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, Bachelet asumió sus funciones como alta comisionada el primero de septiembre, sucediendo en ese cargo al diplomático jordano Zeid Raad Al Hussein.

En agosto pasado se produjo el nombramiento de la expresidenta chilena, una propuesta del secretario general de Naciones Unidas, que fue aprobada por aclamación en la Asamblea General.

Guterres destacó en esa oportunidad la experiencia de la diplomática de 66 años, quien fue la primera mujer en servir como presidenta en Chile y la primera líder de ONU Mujeres.

