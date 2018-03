Expresan solidaridad con Lula da Silva

Buenos Aires, Argentina. – Políticos, escritores, académicos y movimientos sociales de América Latina expresaron, este miércoles, su solidaridad al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que repudiaron el ataque perpetrado con armas de fuego contra los autobuses de su caravana.

El periodista y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó que esa embestida busca impedir la candidatura de Lula a la presidencia de Brasil.

Por su parte, el rector de la Universidad de los Trabajadores de Argentina, Nicolás Trotta, envió su solidaridad al líder del Partido de los Trabajadores, y también el Movimiento al Socialista Allendista de Chile rechazó el atentado contra Lula y envió su apoyo al exmandatario.

El pasado martes 2 autobuses de la caravana del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron atacados con armas de fuego en el sur de Brasil.

