Exitosa política de vivienda en Venezuela

Dos millones de familias venezolanas fueron beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, uno de los pilares del sistema de protección social concebido por el Comandante Hugo Chávez e impulsado por su sucesor, el presidente Nicolás Maduro.

El Gobierno Bolivariano construyó dos millones de hogares en siete años, dijo Maduro el martes en un acto donde detalló el plan de expansión de ese proyecto, creado en abril del 2011, y que para este año tiene planteado otorgar otro medio millón.

La próxima meta del Gobierno venezolano es la construcción de otros cinco millones de viviendas para entregar a la población con mayores dificultades para acceder a un techo.

La Gran Misión Vivienda Venezuela fue parte de los ideales sociales del Comandante de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, y se perfila como la política habitacional más exitosa en la historia del país y en el mundo.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.