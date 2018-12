Exigen libertad para Julian Assange

Un grupo de relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a Reino Unido a que permita que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pueda abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, sin temor a ser apresado o extraditado a Estados Unidos.

En ese sentido indicaron que el periodista australiano que lleva 6 años asilado en esa sede diplomática ya pagó un alto precio por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de opinión, expresión e información, por promover el derecho a la verdad en el interés público.

Los expertos de la ONU señalaron además que Reino Unido ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que por tal razón debe cumplir con el mismo.

También alegaron que Assange se encuentra detenido de manera arbitraria y que esa reclusión perjudica su salud, debido a la cantidad desproporcionada de ansiedad y estrés que conlleva una privación de libertad tan prolongada.

