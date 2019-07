Exigen en Ecuador el fin del bloqueo contra Cuba

Gobiernos, organizaciones sociales y cubanos en el exterior, continúan reclamando el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla por las sucesivas administraciones de Estados Unidos.

La presidenta de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa, de Ecuador, Blanca Chancosa, denunció esa política de hostilidad contra la Isla, y llamó a la unidad por la paz y la vida.

La líder indígena señaló que en pleno siglo XXI, Washington busca imponer su dominio contra la mayor de Las Antillas, a través de la Ley Helms-Burton, mediante la cual pretender darle un trato de patio trasero, en franca violación del derecho internacional.

Destacó que como organización indígena, rechazan y muestran preocupación, por las acciones estadounidenses, que atentan contra la vida por la aplicación de la normativa, cuyo carácter extraterritorial se recrudeció con la activación del Título III.

