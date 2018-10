Exige fin del bloqueo cubanos residentes en Ecuador

La Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador se sumó a la demandan del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos al país caribeño.

La petición la hicieron, mediante un pronunciamiento público: dada su naturaleza genocida y criminal aplicada en toda su extraterritorialidad afectando a terceros países, quedando demostrado que es el sistema de sanciones unilaterales más injusto que se ha aplicado contra país alguno.

En el texto, los Cubanos Residentes en Ecuador precisan que las consecuencias provocadas por esa política son cuantiosas, con afectaciones a la calidad de vida de los cubanos.

Asimismo, recalca que en el informe anual presentado por La Habana, el 24 de agosto último, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedan expuestos detalladamente los impactos del asedio estadounidense al pueblo cubano, principal obstáculo para el desarrollo de la economía nacional.

