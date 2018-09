Exhorta Lula a enfrentar el neoliberalismo

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este jueves que para los pueblos latinoamericanos la tarea es resistir y avanzar para derrotar el neoliberalismo.

Lula manifestó su criterio en carta a las autoridades rectorales de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, para agradecerles la concesión del título de Doctor Honoris Causa.

El exdignatario apuntó que las democracias construidas en América Latina viven momentos de un feroz y tardío ataque del neoliberalismo, que fracasó ya en Europa y Estados Unidos, aunque destruyó el Estado de Bienestar Social y profundizó las desigualdades.

Además, Lula destacó que en Latinoamérica el neoliberalismo emplea importantes segmentos de los poderes Judicial y Legislativo para apartar a presidentes legítimamente electos por el pueblo y perseguir y encarcelar injustamente a líderes populares.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.