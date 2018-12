Evo viaja a Cuba para asistir a cumbre de ALBA-TCP

El presidente de Bolivia, Evo Morales, partió en la noche de este jueves desde la ciudad de Cochabamba rumbo a La Habana, para asistir a la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

La cumbre a efectuarse este viernes, contará con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno integrantes del organismo regional para analizar el compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña, y la necesidad de fortalecer la unión en la diversidad.

Asimismo, permitirá reforzar la capacidad de concertación del proyecto integracionista y rendirá un homenaje a sus creadores, los Comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz.

El foro incluirá un acto por el aniversario de la creación del bloque fundado en 2004, que agrupa entre otros países a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otras islas caribeñas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.