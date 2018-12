Evo Morales recuerda declaración de Cuba libre de analfabetismo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó hoy en las redes sociales, la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo por parte del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y su ayuda a otros países.

Como hoy, 1961, el hermano Fidel Castro declaró a Cuba libre de analfabetismo; fue un hito para América Latina, y uno de los primeros logros de la Revolución que liberó a su pueblo; desde entonces, Cuba exporta sus ejemplares sistemas educativo y alfabetizador a todo el mundo, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Maestros voluntarios convocados por Fidel Castro en un año llevaron la enseñanza a todos los rincones de la isla caribeña, un hito en América Latina.

La implementación a gran escala del método cubano Yo sí puedo en la actualidad ha escolarizado a millones de personas en más de 130 países.

