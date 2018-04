Evo Morales promulga Ley para financiar Proyecto Siderúrgico

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley para el financiamiento del Proyecto Siderúrgico del Mutún, que garantizará unos 1500 empleos directos, y más de 3 mil indirectos.

De esa manera se garantiza la construcción, ejecución y puesta en marcha de la primera industria de acero en la nación andino-amazónica, cuya obra estará a cargo de la empresa Sinosteel Equipment y Enginnering, en el municipio de Puerto Suárez.

La industria será construida en 30 meses, y entregada en funcionamiento por los expertos de China a los 42 meses, aseguró en su discurso el mandatario.

El mandatario comentó que este es un día para no olvidar, garantizando la inversión para la industrialización del hierro, al tiempo que dijo que , cuando acompaña el crecimiento económico, es posible garantizar grandes inversiones.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.