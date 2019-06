Evo Morales promulga Ley en beneficio de personas de la tercera edad

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una ley para el incremento de la Renta Dignidad, una norma que beneficia a más de un millón de personas de la tercera edad en todo el país.

Llegamos al Gobierno gracias a la lucha del pueblo, es nuestra obligación crear programas para los bolivianos, en especial para los sectores más vulnerables, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

Gracias a la Nacionalización y la Industrialización, somos un Estado con una economía fuerte que beneficia a los más necesitados, y con el incremento de la Renta Dignidad, nuestros abuelos reciben la retribución solidaria a su esfuerzo por nuestra querida Bolivia, añadió.

Según explicó, en la actualidad la Renta Dignidad es sostenible y -de acuerdo con datos oficiales- permitió dignificar la vida de los bolivianos en situación vulnerable, contrariamente a lo que pasaba con Gobiernos neoliberales.

