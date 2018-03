Evo Morales expresa satisfacción con trabajo de Bolivia en La Haya

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su satisfacción con el trabajo realizado por el equipo jurídico de la nación en los alegatos orales de la demanda marítima presentada contra Chile en La Haya.

A su juicio, el recurso boliviano interpuesto en la Corte Internacional de Justicia tiene todos los elementos jurídicos e históricos para asegurar un fallo favorable de ese organismo internacional.

Morales reiteró que su país no busca la enemistad con la nación vecina, sino construir una relación de confianza y sinceridad, y lamentó la actitud de algunos funcionarios chilenos, que cuando no tienen argumentos jurídicos atacan políticamente con insultos.

Por otro lado, agradeció al pueblo boliviano por el acompañamiento durante estas jornadas, experiencia que mantuvo al pueblo boliviano unido, y concluyó que hay que seguir fomentando esta integración y trabajo conjunto.

