Evo Morales encabezará primera caminata internacional del Qhapaq Ñan

El presidente boliviano, Evo Morales, encabezará la primera caminata internacional del Qhapaq Ñan, prevista para el 20 de junio próximo, antes de recibir la Secretaría Pro Témpore de ese sistema vial andino.

La ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, declaró que el evento reunirá a los países miembros, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y partirá desde el municipio Desagüadero y terminará en San Pedro.

Alanoca precisó que la caminata de 4 kilómetros forma parte de las actividades por la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, donde los participantes apreciarán la infraestructura precolombina existente.

El Gobierno boliviano busca con la actividad revalorizar y sensibilizar a la población sobre el patrimonio cultural material e inmaterial, y la promoción con fines turísticos, para generar mejores condiciones de vida en las comunidades involucradas.

