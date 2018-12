Evo Morales destaca lucha social de expresidenta brasileña

El presidente de Bolivia, Evo Morales, resaltó mediante su cuenta en Twitter, la trayectoria política y lucha social de la exmandataria brasileña, Dilma Rousseff, para garantizar el bienestar de su pueblo.

Felicitamos por su cumpleaños a la compañera Dilma Rousseff, dos veces presidenta del hermano país de Brasil, nuestro saludo y reconocimiento a su lucha contra la pobreza, el analfabetismo y la discriminación, tuiteó el líder boliviano.

La expresidenta se convirtió en la primera mujer que alcanzó la más alta jefatura en el gigante sudamericano, en enero del año 2011, tras una gran victoria en las elecciones presidenciales.

Durante su gestión se implementaron en Brasil varias iniciativas sociales en beneficio de la población, entre ellos el programa Más Médicos, creado en el año 2013, con la asistencia de profesionales cubanos de la salud.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.