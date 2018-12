Evo Morales condena actos vandálicos contra Tribunal Electoral

El presidente boliviano, Evo Morales, condenó los actos vandálicos desarrollados por grupos opositores contra el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y otras entidades estatales.

A través de su cuenta en Twitter, Morales lamentó que la oposición utilice como pretexto la democracia y defensa del estado de derecho, para generar violencia contra el pueblo y las instituciones del Gobierno.



Un grupo de estudiantes con los rostros cubiertos atacó la víspera de manera directa las instalaciones del Tribunal de Santa Cruz, además de la Empresa de Telecomunicaciones, Impuestos Nacionales y el Palacio de Justicia.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó a la prensa que se trata de grupos opositores al Ejecutivo, cuyo interés es desestabilizar la paz y tranquilidad social, con la utilización de la fuerza para saquear, robar, quemar y destruir las instituciones públicas.

