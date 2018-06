Evo Morales cierra visita a China con presentación de libro autobiográfico

El presidente boliviano, Evo Morales, cerró su visita a China con la presentación de la versión en mandarín del libro autobiográfico Mi vida, de Orinoco al Palacio Quemado, que ilustra su vida como líder sindical y político.

La actividad tuvo por sede la Academia China de Ciencias Sociales y contó la presencia de embajadores de países latinoamericanos como Cuba, Barbados, Perú y Colombia, intelectuales y un nutrido grupo de estudiantes de la nación asiática.

Morales habló al público sobre sus inicios en la lucha del movimiento campesino-sindical contra el saqueo de la riqueza natural de Bolivia y la reivindicación de la hoja de coca como símbolo de identidad cultural del pueblo boliviano.

También recordó las frecuentes acusaciones de narcotráfico en su contra y el chantaje financiero por parte de Estados Unidos para evitar su candidatura presidencial.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.