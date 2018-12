Evo Morales agradece apoyo de movimientos sociales e indígenas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció hoy el apoyo de las organizaciones sociales a la Revolución Democrática Cultural desarrollada hace 13 años, y aseguró que continuarán trabajando juntos por el bienestar del país.

A través de su cuenta en Twitter, Morales envió un mensaje de agradecimiento a las organizaciones sociales, al movimiento indígena y a todos los que participaron en el acto.

Un coliseo del municipio Quillacollo, en la ciudad de Cochabamba, acogió este martes un acto multitudinario para recordar la primera victoria electoral del mandatario boliviano en las elecciones generales de diciembre del 2005.

Morales presidió la actividad, donde también participaron el vicepresidente, Álvaro García, autoridades nacionales, departamentales, representantes de movimientos sociales, sectores campesinos, obreros y personas del pueblo.

