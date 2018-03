Evo Morales agradece apoyo internacional a demanda boliviana

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el apoyo internacional a la demanda de reivindicación marítima contra Chile que se dirime en la Corte Internacional de Justica de La Haya.

En un acto de entrega de una unidad educativa en Viacha, el mandatario mostró su agradecimiento al pueblo italiano por entonar el Día del Mar en Bolivia, la Marcha Naval, en respaldo al reclamo de que Chile acceda a negociar una salida soberana al océano Pacífico.

El presidente boliviano destacó, además, las muestras de solidaridad de los eurodiputados a esta causa y resaltó que cada día se escucha a más congresistas chilenos que piden resolver ese tema.

Morales enfatizó que ello demuestra que el mundo los apoya, y señaló que en la audiencia oral de este viernes ante la Corte Internacional de Justica, Chile trató de tergiversar la demanda boliviana y de confundir a la corte.

