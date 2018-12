Evo Morales aboga por un Mercosur más solidario

El presidente de Bolivia, Evo Morales, instó hoy a los gobiernos de la región a construir un Mercado Común del Sur basado en la solidaridad para luchar contra la desigualdad social.

Debemos construir juntos, de la mano de nuestros pueblos, un modelo de comercio basado en la solidaridad y complementariedad, para combatir la desigualdad, comentó el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

Morales se encuentra actualmente en Montevideo, donde participará en la 53 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y tendrá una intervención en el foro, a pesar de que Bolivia aún no es miembro pleno de ese organismo regional de comercio.

El Mercado Común del Sur representa el equivalente a la quinta mayor economía mundial, con un Producto Interno Bruto de 2,7 mil millones de dólares, y naciones miembros que apuestan por la unidad entre los países suramericanos.

