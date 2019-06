Evo expresa consternación por bolivianos atrapados en mina chilena

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó consternación por los tres bolivianos que quedaron atrapados en la mina San José de Tocopilla, Chile, y agradeció a las autoridades de ese país por las tareas de rescate.

Por su parte, el canciller, Diego Pary, expresó el optimismo del Gobierno sobre el rescate de los bolivianos, que quedaron atrapados en esa mina en el norte de Chile tras un derrumbe.

Pary confirmó que está en constante coordinación con las autoridades chilenas, y que el Cónsul boliviano en Calama llegó a la mina para poder acompañar y apoyar a los familiares.

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, informó que los tres están atrapados a una profundidad de 70 metros en la Mina Directorio Ocho, de la ciudad de Tocopilla, y que equipos de bomberos y de otras instituciones están en la zona.

