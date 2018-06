Evalúan funcionamiento de Constituyente venezolana

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, se reunió con representantes de las 22 comisiones del organismo para evaluar su trabajo.

Cabello solicitó a esos comités presentar sus propuestas para atender las necesidades del pueblo, como orientó el presidente Nicolás Maduro, y exhortó a sus miembros a recoger ideas en las calles, y debatirlas.

Por otra parte, el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, denunció en Viena que las sanciones impuestas por Estados Unidos a la nación bolivariana socavan la estabilidad del mercado energético mundial.

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela participó en la capital austriaca en un foro sobre economía internacional y mercado petrolero, donde refirió que su país está sujeto a una guerra no convencional perpetrada por una de las grandes potencias económicas.

