Europa por desarrollar leyes migratorias

El líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, instó a los países europeos a desarrollar políticas sociales y migratorias dignas para evitar un eventual retorno del fascismo al llamado viejo continente.

En una conferencia impartida en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Iglesias alertó de los riesgos que afronta Europa desde la crisis del neoliberalismo de 2008, que llevó al hundimiento de la socialdemocracia.

El máximo dirigente de Podemos, insistió en que fue precisamente la crisis de la gobernanza neoliberal en Europa, la que abrió las puertas al fascismo, y se congratuló que en España esa debacle se tradujo políticamente en el surgimiento de Podemos.

Lo que quiere la extrema derecha es una situación de apartheid, en la que haya seres humanos que no puedan negociar sus derechos laborales, no puedan votar, no tengan acceso a la sanidad y la educación, denunció.

