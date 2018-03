Estudiantes de Estados Unidos realizan paro nacional por control de armas

Estados Unidos.- Estudiantes de muchas ciudades estadounidenses realizarán paros para demandar cambios a las legislaciones del país sobre el control de armas, cuando se cumple el primer mes del tiroteo masivo en una secundaria de Parkland, Florida.

Alumnos de más de 3 mil 100 escuelas y universidades se inscribieron para participar en la iniciativa de este miércoles, durante la cual abandonarán las aulas durante 17 minutos para mostrar solidaridad por las víctimas mortales de la matanza.

Los organizadores del evento, convocado por una rama juvenil de la Marcha de las Mujeres, pidieron participación de educandos de todas las escuelas, y también convocaron a padres y maestros.

Aunque la acción tiene alcance nacional, se espera que a nivel local los grupos estudiantiles y los centros docentes realicen otros eventos como asambleas, discusiones en clase y servicios conmemorativos.

