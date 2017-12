Estados Unidos retira buques en la búsqueda del ARA San Juan

Buenos Aires, Argentina. – El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó este miércoles al Ministerio de Defensa argentino que retirará en dos días sus buques que participan en las acciones de búsqueda del submarino ARA San Juan.

Las exploraciones generaron un alto costo operativo por más de 42 días sin resultados satisfactorios, explicaron las autoridades estadounidenses.

Argentina Nno cuenta con la tecnología capaz de rastrear objetos subacuáticos detectados por los sonares de los buques, por lo que necesita de los vehículos operados en forma remota para la identificación de indicios.

El Ministerio de Defensa de la nación suramericana aseguró a la prensa local que están estudiando la posibilidad de alquilar uno de esos vehículos que descienda mil metros y de no lograrlo y encontrar indicios, las autoridades estadounidenses trasladarían nuevamente esa tecnología vía aérea.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.