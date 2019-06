Estados Unidos penaliza a tres firmas por aparentemente violar bloqueo a Cuba

El Gobierno estadounidense anunció que las compañías Expedia Group, Hotelbeds USA, y Cubasphere, acordaron pagarle miles de dólares por la aparente violación del bloqueo impuesto por Washington contra Cuba.

Según el Departamento del Tesoro, su Oficina de Control de Activos Extranjeros, alcanzó un acuerdo con Expedia, con sede en Bellevue, Washington, para que pague más de 300 mil dólares en su propio nombre y en el de subsidiarias y afiliadas en todo el mundo.

La información sobre las penalidades impuestas por el Departamento del Tesoro a estas compañías de viaje, se da a conocer una semana después de la entrada en vigor de nuevas restricciones a la mayor de Las Antillas.

Desde el 5 de junio, la administración de Donald Trump suspendió los viajes educativos grupales pueblo a pueblo, una de las formas de conocer la isla más empleadas por los norteamericanos.

