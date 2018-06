Estados Unidos insolente frente a Temer

El tono exigente utilizado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dejó en claro en Brasilia que este trató al presidente brasileño Michel Temer, como lo haría con un asesor, estimó el diario digital Brasil 247.

Un vicepresidente jamás hablaría con ese tono grave de exigencia a un jefe de Estado soberano, como Pence lo hizo con Temer, señaló la publicación, según la cual el vacío de poder en Brasil fue debidamente procesado por la cancillería y el gobierno norteamericano.

Pence exigió a Temer presionar y adoptar actitudes más firmes contra el gobierno legítimo de Venezuela, e insistió en que para su aliado Brasil llegó la hora de hacer más.

La gira de Pence por Sudamérica, se produce luego de que Washington desconociera las elecciones venezolanas, e iniciara una campaña junto a sus aliados para intentar expulsar a esa nación de la Organización de Estados Americanos.

