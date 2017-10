Estados Unidos impulsa lucha contra Mara Salvatrucha

Filadelfia, EE.UU. – El secretario estadounidense de Justicia, Jeff Sessions, aseguró este lunes que las autoridades de su país emplearán cualquier ley para desmantelar a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha.

La Mara Salvatrucha es una prioridad para el trabajo de grupos especiales compuestos por varias entidades federales, comentó el Fiscal General en un encuentro de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, celebrado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

A lo largo de los últimos seis meses, autoridades de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras presentaron cargos contra más de 3 mil 800 pandilleros, precisó Sessions.

El secretario estadounidense de Justicia apuntó, además, que la Mara Salvatrucha constituye una de las pandillas más violentas y despiadadas en Estados Unidos, y pone en peligro a las comunidades en más de cuarenta estados de la Unión.

