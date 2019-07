Estados Unidos hace públicas sanciones contra Cuba y Venezuela

El Gobierno estadounidense puso hoy en su unilateral lista de entidades sancionadas por vínculos con Venezuela, a la compañía cubana Cubametales debido a la continua importación de petróleo del país sudamericano, anunció el Departamento del Tesoro.

Como parte de su persistente injerencia, Washington promueve diferentes acciones para sacar del poder a Maduro, y desde enero pasado reconoce a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional venezolana, parlamento en desacato, y quien se autoproclamó mandatario en funciones.

El tema del apoyo de Cuba a Venezuela, ha sido empleado por la administración norteamericana para justificar nuevas medidas contra la isla, la cual ha reiterado su solidaridad con el país sudamericano.

Por esta medida, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de dicho departamento, prohíbe a Cubametales relaciones con estadounidenses y bloquea sus posibles activos en territorio norteamericano.

