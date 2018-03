Estados Unidos enfrenta su mayor déficit comercial en una década

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó este miércoles que el déficit comercial en esa nación superó los 56 mil millones de dólares en enero pasado, su nivel más elevado en casi diez años.

Según el reporte oficial, en enero las exportaciones cayeron en 1,3 por ciento, mientras las importaciones no sufrieron cambios aparentes; de esa manera, se incrementó la diferencia negativa entre lo que el país vende y lo que compra en el extranjero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, atribuye los persistentes déficits a prácticas abusivas de socios comerciales de su país y a malos acuerdos que dejan en desventaja a las empresas estadounidenses o las alientan a trasladar sus fábricas al extranjero.

Sin embargo, no han sido pocas las controversias que sus opnionesen materia económica han desatado, dando al traste esta semana con la renucnia de su principal asesor en el tema, Gary Cohn.

Sin embargo, el análisis de economistas internacionales apunta a que ese déficit comercial en Estados Unidos se debe principalmente a que el país gasta de manera sistemática, más de lo que produce.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.