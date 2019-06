Estados Unidos aprueba recursos para tema fronterizo

El Senado de los Estados Unidos aprobó este miércoles 4600 millones de dólares para ejecutar el proyecto de ley que permite «afrontar» la crisis migratoria.

La decisión se toma después de que la Cámara de Representantes estadounidense concluyera en su debate que los recursos deben ser destinados para brindar «protección» a migrantes provenientes de México y Centroamérica.

Por su parte, la Cámara advirtió al Senado, de mayoría republicana, que el dinero no debe ser implementado para construir muros y cárceles de retención migratoria que vulnere los derechos de las personas.

Ambas instituciones legislativas han sostenido grandes diferencias frente a las propuestas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, quien meses atrás amenazó a México con aranceles a sus productos exportados por ser supuestamente «complice» en el flujo migratorio.

