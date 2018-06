Estados Unidos abandona el Consejo de Derechos Humanos

Washington, EE.UU. – Este martes Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al señalar que otros países no se sumaron a su idea de reformar la organización, así lo anunció la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

Durante una conferencia conjunta con el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, Haley indicó que la razón de abandonar el Consejo se debe a que ese ente está irremediablemente sesgado en contra de Israel.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció al Gobierno estadounidense la decisión de abandonar el Consejo de los Derechos Humanos.

El pasado 1ero. de junio, Estados Unidos vetó una resolución presentada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se condenaba el uso de la fuerza israelí contra civiles palestinos, siendo el único voto en contra de los quince Estados miembros.

