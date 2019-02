Espectativas por reunión entre Trump y Kim Jong-un

Hanoi, Vietnam. – China espera el surgimiento de pasos sustanciales hacia la desnuclearización durante la cumbre que sostendrán desde hoy el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El Ministerio de Relaciones Exteriores chino llamó a los mandatarios a lograr nuevos avances tomando en cuenta lo consensuado en su primera reunión el año pasado, a fin de materializar también la paz y estabilidad duradera de la península coreana.

Hace unas horas el mandatario de Estados Unidos llegó a Vietnam para la importante reunión, mientras el líder de Cora del norte también arribó a esa nación después de un largo viaje en tren de más de 60 horas.

Hoy el mundo observa con atención la segunda reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump, con la esperanza que se avance en el desarme en esa región del mundo.

