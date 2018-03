España vive la primera huelga feminista de su historia

Con el respaldo de todas las organizaciones sindicales, las españolas secundan este jueves la primera huelga general feminista de la historia del país para denunciar la discriminación laboral, económica y social que sufren.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la llamada Comisión del 8 de Marzo convocó a esta inédita movilización bajo el lema Si nosotras paramos, se para el mundo.

Más de medio millar de entidades sociales de todos los ámbitos mostraron su apoyo a la huelga, que estará acompañada por multitud de concentraciones en las principales ciudades de esta nación europea y una gran manifestación en Madrid.

A la protesta se adhirieron partidos políticos de izquierda y los dos mayores sindicatos españoles, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que llamaron a hacer paros de dos horas por turno en todos los sectores.

