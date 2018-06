Entregan en Venezuela la vivienda 2 millones 100 mil

El presidente Nicolás Maduro participó en el estado de Sucre en la entrega de la casa 2 millones 100 mil, inmuebles construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela en un proyecto que ha dado techo al 25 por ciento de los habitantes de ese país.

El mandatario aprobó en la ocasión un decreto para activar 10 terrenos ubicados en varias parroquias de Caracas donde también se prevé construir casas.

El reto inmediato del gobierno bolivariano es arribar a la cifra de 3 millones de moradas edificadas antes de finalizar el año próximo, con el objetivo de dignificar la vida de igual cantidad de familias.

La Gran Misión Vivienda Venezuela surgió en 2011 por iniciativa del presidente Hugo Chávez para construir 2 millones de hogares, meta cumplida por el Ejecutivo liderado por Maduro, que se propone llegar a los 5 millones en el año 2025.

