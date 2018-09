Entregan sede del Parlamento de Unasur

El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó este miércoles en San Benito, departamento central de Cochabamba, la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas, construida con financiamiento del gobierno nacional.

Morales comentó en su alocución que la instalación será un centro de integración, símbolo de liberación de los pueblos de América Latina y fruto del crecimiento de la economía y unidad del pueblo boliviano.

A su vez, el ministro de Exteriores, Diego Pari, expresó que esa es una gran instalación creada para la integración, donde los doce países miembros estarán unidos con un mismo objetivo: hacer crecer la región.

También explicó que ese centro será propicio para el debate y el intercambio acerca de los temas en los cuales coincidimos y también en los que nos diferenciamos.

