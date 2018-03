Entrega Venezuela protesta formal a encargado de negocios de Estados Unidos

Caracas, Venezuela.- Venezuela entregó una nueva nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Todd Robinson, como rechazo a sus reiteradas declaraciones injerencistas contra la soberanía y la paz del pueblo y el gobierno venezolanos.

La carta la entregó el viceministro para América Latina de Relaciones Exteriores, Alexander Yánez, durante un encuentro en la capitalina Casa Amarilla, de acuerdo con una nota oficial.

Durante la reunión, Yánez exhortó al funcionario estadounidense a respetar las relaciones diplomáticas entre los países, como reflejan las normas del derecho internacional y la Convención de Viena.

De igual modo, instó al gobierno del presidente Donald Trump a respetar la democracia y la soberanía de Venezuela y reiteró que ningún país tiene derecho de intervenir en los asuntos políticos, económicos y sociales de la nación sudamericana.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.