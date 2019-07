Encabeza Nicolás Maduro acto por Día de la Independencia

El presidente Nicolás Maduro lideró el desfile cívico-militar por los 208 años de la Declaración del Acta de Independencia de Venezuela.

Desde el Paseo de los Próceres, ubicado en Fuerte Tiuna, Caracas, el jefe de Estado instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo, a mantener la preparación para las batallas que impone la derecha.

A propósito de la conmemoración y del Día de la Fuerza Armada, el mandatario resaltó que el comandante Hugo Chávez fue quien rescató el sentido verdadero y original de esas fechas históricas.

Maduro precisó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el Día de la Patria, celebra junto a su pueblo el indefectible propósito de seguir construyendo una República sólidamente democrática, una nación digna y soberana, donde reine la justicia social, el bien común, el humanismo y la libertad.

