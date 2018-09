Enaltecen en España legado de José Martí (+Fotos)

La obra del prócer cubano José Martí, y sus aportes a una serie de principios esenciales para el mejoramiento del ser humano, fue exaltada por personalidades en Zaragoza, España.

Martí fue un fundador de pensamientos, y su carga ética tiene un valor indiscutible en la búsqueda de alternativas a la situación peligrosa que vive el mundo contemporáneo, destacó Héctor Hernández, subdirector general de la Oficina del Programa Martiano de Cuba.

Durante la inauguración en la Universidad de Zaragoza de la XIII Reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, Pardo recordó que el Apóstol no solo se planteó la independencia de Cuba, sino la de Puerto Rico.

Su plan político iba más allá, y terminaba con la integración de América Latina para poder lograr el equilibrio del mundo, subrayó el también coordinador del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.

