En Venezuela Alta Comisionada de los Derechos Humanos

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, continúa las reuniones con miembros del Gobierno venezolano, durante su visita al país sudamericano.

Bachelet sostuvo un encuentro con un grupo de ministros pertenecientes a las áreas de Seguridad, Protección Social, Educación, Planificación y Ciencia en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Caracas.

Se prevé que la Alta Comisionada de derechos humanos sostenga un encuentro también con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con diputados de la Asamblea Nacional, y de la Asamblea Nacional Constituyente.

La también expresidenta chilena, llegó a territorio venezolano invitada por el Gobierno de Maduro, para que pueda observar y conocer al detalle el impacto negativo causado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la nación sudamericana.

