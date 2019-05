En Estados Unidos ratifican interés en ampliar nexos con Cuba

La celebración en Washington de una Cumbre de Negocios Cuba-Estados Unidos es muestra del interés que mantienen la comunidad empresarial y otros sectores norteamericanos en ampliar los nexos con la Isla.

Carlos Gutiérrez, presidente del Congreso por el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, declaró que el encuentro reunió a legisladores, políticos y empresarios que favorecen la normalización de las relaciones bilaterales.

Precisó que los participantes están muy decepcionados con la política de la administración de Donald Trump hacia Cuba, ya que se está regresando a los años 60 del pasado siglo.

Sin embargo, Gutiérrez manifestó que se ve fuerte el apoyo al acercamiento bilateral, sobre todo en temas como el levantamiento de las restricciones de viajes.

